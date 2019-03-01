زاسبيكين: لتوحيد جهودنا لمواجهة الهيمنة والدسائس المعادية للشعوب

اشار السفير الروسي في لبنان الكسندر زاسبيكين في كلمة له خلال اللقاء التضامني مع فنزويلا بدعوة من حركة المرابطون الى أن "المطلوب على الصعيد الدولي ان يكون هناك توحيد للجهود لمواجهة الهيمنة والدسائس المعادية للشعوب والدول".
وتمنى زاسبيكين ان "يكون هذا اللقاء اليوم مساهما بتحقيق الهدف"، متمنيا "التقدم للشعب الفنزويلي برئاسة نيكولاس مادورو ولكل الشعوب المناضلة من اجل حقوقها المشروعة".
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