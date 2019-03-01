الجيش أقام حفل تخريج وتوزيع شهادات في مدرسة القوات الخاصة - حامات

أقيم في مدرسة القوات الخاصة - حامات، حفل تخريج وتوزيع شهادات على عسكريين من مختلف قطع الجيش ووحداته ، بعد أن تابعوا بنجاح عدة دورات قتالية.

وحضر الحفل قائد المدرسة العميد الركن فادي مخول ممثلاً قائد الجيش العماد جوزيف عون وعدد من الضباط، بالإضافة إلى فريق تدريب أميركي وعدد من المدعوين.

وأثنى العميد الركن مخول على كفاءة المتخرجين وجهود المدربين، مؤكداً "أهمية الدورات في تعزيز المهارات القتالية لدى عناصر النخبة".

ثم نفّذ المتخرجون تمريناً تكتياً تخلَّله تنفيذ رمايات بالذخيرة الحيّة.