أنطوان مراد: تم الاتفاق على مشاركة "القوات" في اللائحة التوافقية لانتخابات الرابطة المارونية

أعلن رئيس مكتب التواصل مع المرجعيات الروحية في حزب "القوات اللبنانية" أنطوان مراد، والمكلف متابعة انتخابات الرابطة المارونية، أنه تم الاتفاق مع النائب السابق نعمة الله أبي نصر على مشاركة "القوات" في اللائحة التوافقية برئاسته لانتخاب رئيس وأعضاء المجلس التنفيذي للرابطة.

ولفت إلى أن الممثل الرسمي للحزب في اللائحة هو المحامي جوزف نعمة، وأكد الالتزام باللائحة كاملة، وهي تضم أسماء تلقى الاحترام، وليس لدى الحزب أي مرشح خارج اللائحة برئاسة أبي نصر.

وأوضح مراد أن الأهم هو تفعيل دور الرابطة وفق البرنامج الذي تلتزمه اللائحة والعمل الجدي لتحقيقه، لاسيما لجهة العناوين المسيحية والوطنية وتعزيز الشراكة وبناء الدولة السيدة العادلة.