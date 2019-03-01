مصدر عسكري للـLBC: الخبر المتداول عن مرافق قائد جهاز امن المطار غير دقيق

أكّد مصدر عسكري للـ LBC أنّ الخبر الذي اورده احد المواقع التلفزيونية في ما خص مرافق قائد جهاز امن المطار غير دقيق.

ولفت إلى أنّ العسكري المستدعى ليس مرافقًا وليس سائق قائد الجهاز، بل هو عسكري يخدم في الجهاز، مؤكدًا أنّه استُدعي للتو للتحقيق ولا داعي لاستباق التحقيقات.