أكّد مصدر عسكري للـ LBC أنّ الخبر الذي اورده احد المواقع التلفزيونية في ما خص مرافق قائد جهاز امن المطار غير دقيق.
ولفت إلى أنّ العسكري المستدعى ليس مرافقًا وليس سائق قائد الجهاز، بل هو عسكري يخدم في الجهاز، مؤكدًا أنّه استُدعي للتو للتحقيق ولا داعي لاستباق التحقيقات.
كانت هذه تفاصيل خبر مصدر عسكري للـLBC: الخبر المتداول عن مرافق قائد جهاز امن المطار غير دقيق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.