وهاب: لن افتح اي ملف فساد مجددا الا اذا اخذت ضمانة من السيد نصرالله شخصيا

أكد رئيس حزب "التوحيد العربي" وئام وهاب "انني لن افتح اي ملف فساد مجددا الا اذا اخذت ضمانة من الامين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله شخصيا".

وفي حديث تلفزيوني له، أوضح وهاب أن "هناك 7 شركاء بمشروع دير عمار، وحين تحدث رئيس "الحزب التقدمي الإشتراكي" وليد جنبلاط أسكتوه بعد يومين، والتتزم بذلك خوفا على مصالحه".

وأشار الى أن "أكثر من ثلالث أرباع وسائل الإعلام في لبنان تم شراؤها"، لافتاً الى ان "علاء الخواجة يجلس في إجتماعات رسمية واشترى عددا من وسائل الاعلام".

ومن جهة أخرى، شدد وهاب على ان "دم محمد ابو ذياب امانة في عنقي وأعرف كيف انتقم لهذه الامانة"، موضحاً أنه "لا يمكنني أن أخسر محمد كل يوم، اليوم انا الحلقة الاضعف المستهدفة المطلوب منها ان تسكت".

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وأكد أن "هناك استثمارات بالكهرباء والهاتف والنفط والنفايات، وسيتم النهب من هذه القطاعات على مدة عشرون سنة"، مشيراً الى أنه "أنا لا يمكنني أن أقف بوجه العاصفة".

واعتبر وهاب أن "أكثرية الشعب اللبناني فاسد لانه ينتخب نفس الطبقة السياسية، والربع الباقي غير كاف لإحداث تغيير".

وأشار الى أنه "لا يمكن بيوم من الأيام أن استهدف شخص أصبح خارج السلطة، بل أنا أستهدف من هم في السلطة وهم فاسدون اكثر من اي احد بالسلطة".

وأكد وهاب "انني زرت اليوم وزير المال علي حسن خليل وقال لي انه يقوم بما يطلب منه وهو التقرير من الـ 1993 لأنه تم تصفير موازنة الدولة وهناك الكثير من المخالفات".