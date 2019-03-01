الطقس غدا غائم وارتفاع طفيف بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات

أعلنت مصلحة الأرصاد الجوية ان "منخفضا جويا متمركزا فوق اليونان يؤثر نسبياً على الحوض الشرقي للمتوسط خلال الأيام القادمة مما يؤدي الى طقس متقلب ،ماطر وبارد".

الطقس المتوقع في لبنان:

السبت: غائم جزئياً الى غائم أحياناً مع ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات ،تتساقط امطار متفرقة تشتد احياناً مع حدوث برق ورعد كما تنشط الرياح وتتساقط الثلوج على ارتفاع ١٥٠٠متر وما فوق، نحذر من تكون الجليد على الطرقات الجبلية والداخلية اعتباراً من ١٠٠٠ متر خلال ساعات الصباح الاولى.

الأحد:غائم جزئياً الى غائم احياناً مع ارتفاع إضافي وبسيط بدرجات الحرارة مع ضباب على المرتفعات وتتساقط امطار متفرقة تشتدّ أحياناً خاصة في المناطق الجنوبية مع حدوث برق ورعد كما تنشط الرياح وتتساقط الثلوج على ارتفاع ١٦٠٠ متر وما فوق، تخف حدة الأمطار خلال الليل.

الإثنين: غائم جزئياً مع انخفاض طفيف بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات، تتساقط أمطار محلية بين الحين والآخر مع تساقط لبعض الثلوج الخفيفة على ارتفاع ١٥٠٠ متر وما فوق.