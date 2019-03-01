اصيبت أم وابنتها اثر حادث سير على طريق عام برج الملوك - الخيام حيث انحرفت سيارتهما ال BMW، وكانت تقودها ن. ط. وبرفقتها ابنتها ( 12 عاما)، ونقلهما الصليب الاحمر الى مستشفى مرجعيون الحكومي للمعالجة.
كانت هذه تفاصيل خبر اصابة أم وابنتها بحادث سير على طريق عام برج الملوك الخيام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.