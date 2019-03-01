بطيش: لم يكن هناك دراسة بين أيدينا حول الدرجات الست للأساتذة

أكد وزير الإقتصاد منصور بطيش أنه "لم يكن هناك دراسة بين أيدينا حول الدرجات الست للأساتذة وهذا الموضوع طرح من خارج جدول الأعمال ولا يمكننا أن نقر شيئا من دون معرفة نبعاته على الخزينة".
وخلال حديث تلفزيوني، لفت إلى "أننا حريصون على المال العام، ونحن كفريق سياسي أم الصبي، ولا يوجد أحد ضد الأساتذة، ويجب أن نتأكد ما إذا كانت الدرجات حق لهم، ونحن حريصون عليهم"، مشددتً على "أننا على أبواب "سيدر" لكننا نقوم بتوزيع المال يميناً وشمالا في الوقت الذي نطلب فيه المال من المجتمع الدولي".
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