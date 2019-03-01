حاصباني رئيسا جديدا لمجلس أمناء نادي الحكمة: الرياضة تجمع الجميع

أقام نادي الحكمة بيروت حفل إعلان نائب رئيس مجلس الوزراء غسان حاصباني رئيسا جديدا لمجلس أمناء نادي الحكمة في قاعة "جبران خليل جبران" بمبنى قدامى الحكمة - الأشرفية برعاية رئيس أساقفة بيروت للموارنة المطران بولس مطر ممثلا برئيس مدرسة الحكمة بيروت الرئيس الفخري للنادي الأب جان بول أبو غزالة. وأكد حاصباني انه "يسعدني ويشرفني أن أقبل بهذا المنصب لأكون قريبا ومساندا لنادي الحكمة، الذي واكبته منذ الطفولة وأيام الدراسة. كما أشكر ثقة الإدارة"، لافتا الى ان "نادي الحكمة هو ابن هذه المؤسسة، لكنه لكل لبنان، وعلينا أن نبقيه كذلك، بعيدا عن أي تجاذب لأن الرياضة تجمع الجميع، ولا مجتمع سليما من دون الرياضة، فتأثيرها كبير على الثقافة والتعاضد والأخلاق النظيفة والصحة السليمة. وكلما كان الجسم الرياضي معافى، كان الوطن أكثر عافية".

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