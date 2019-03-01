أبي خليل: يجب تحويل عائدات البلديات إلى البلديات مباشرة

أكد عضو تكتل "لبنان القوي" النائب سيزار ابي خليل أنه "بدولة ماليتها منتظمة لم نكن نطرح هذه الامور"، معتبراً أن "بالنسبة لموضوع عائدات البلديات، فيجب تحويلها الى البلديات مباشرة لا تحويلها الى اي مكان آخر لمصالح خاصة".
وخلال اجتماع لرؤساء بلديات اتحاد عاليه مع نواب المنطقة حول الصندوق البلدي، شدد أبي خليل على "أننا نواب عن هذه المنطقة ونحن بجانبهم ومتيقظين لهذه المشكلة من اليوم الذي قدم فيه الرئيس ميشال عون يوم كان نائبا مشروعين لانتظام المالية العامة".
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