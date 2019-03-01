أعلن وزير الخارجية اللإيراني محمد جواد ظريف في تصريح له على احد مواقع التواصل الإجتماعي أنه "يفترض أن يكون الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد أدرك الآن أن العروض المبهرة الفارغة والتقاط الصور والتغير الحاد في السياسات لا يصنع دبلوماسية جادة".
ولفت ظريف الى أنه"استغرق الأمر عشر سنوات من الإعداد إضافة لسنتين، آلاف الساعات من المفاوضات، لإنجاز كل كلمة في الاتفاق النووي المؤلف من 150 صفحة"، مشيراً الى أنه "لن تحصل أبدا على اتفاق أفضل".
كانت هذه تفاصيل خبر ظريف: يجب أن يكون أدرك ترامب أن العروض والفارغة والتقاط الصور لا يصنع دبلوماسية جادة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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