لافروف: روسيا مستعدة للمساهمة في خفض التصعيد بين باكستان والهند

بحث وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف هاتفيا مع نظيره الباكستاني شاه محمود قريشي تأزم الوضع بين الهند وباكستان، مؤكدا ضرورة التزام جميع الجهات بمعاهدة محاربة الارهاب.

وأوضحت الخارجية الروسية، في بيان، أنه "خلال المحادثة ، تمت مناقشة الوضع في جنوب آسيا على خلفية العلاقات المتوترة بين باكستان والهند. وشدد الجانب الروسي على ضرورة امتثال جميع البلدان لأحكام الاتفاقيات العالمية لمكافحة الإرهاب والتعاون في تنفيذها".

ولفتت الخارجية إلى أن "الجانب الروسي أعرب خلال المكالمة عن استعداد روسيا للمساهمة في خفض التصعيد وعدم وجود بديل لحل أي خلافات بين الهند وباكستان سوى عبر الوسائل السياسية والدبلوماسية".

يذكر أن لافروف، أعلن، في وقت سابق، أن روسيا مستعدة لتقديم ساحة تفاوض للهند وباكستان في حال أبدتا رغبتهما في ذلك.