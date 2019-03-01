رئيس وزراء لوكسمبورغ أمام القمة العربية الأوروبية: أنا متزوج من رجل

أعلن رئيس وزراء لوكسمبورغ كزافييه بيتيل، أثناء القمة العربية الأوروبية التي عقدت في مدينة شرم الشيخ المصرية، أنه مثلي الجنس ومتزوج من رجل وأن له الحق في العيش بكرامة.

وحصل بيتيل، البالغ من العمر 45 عاما، على دعم العديد من الوزراء الأوروبيين بعدما دافع عن حقه في العيش كمثلي في القمة الأخيرة التي عقدت بين الاتحاد الأوروبي والجامعة العربية في شرم الشيخ بمصر.

وأوضح الوزير الألماني المكلف بالشؤون الأوروبية ميكايل روت، في تصريح عبر مواقع التواصل الإجتماعي، أنه "رجل عظيم. شكرا كزافييه بيتيل"، قبل أن يعبر وزير المال الدانماركي كريستيان ينسن عن الموقف نفسه وأشاد بشجاعة رئيس الحكومة في لوكسمبورغ.

بدوره، لفت الصحفي الألماني شتيفان لايفرت إلى أن "رد الفعل الحاضرين تمثل بصمت فاتر من قبل البعض وصمت يدل على الرضا من قبل آخرين"، مشيراً إلى أن "بيتيل قال في خطاب خلال القمة العربية الأوروبية إنه متزوج من رجل وهو أمر يمكن أن يعاقب عليه بالإعدام في دول عديدة ممثلة حول الطاولة، وبيتيل متزوج من مهندس معماري منذ 2015، السنة التي سمح فيها بزواج المثليين في لوكسمبورغ".