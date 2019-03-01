النيابة العامة السعودية تعلن انتهاء التحقيقات مع المتهمين بالإخلال بالأمن

أعلنت النيابة العامة السعودية، في بيان، عن "الانتهاء من التحقيقات مع المتهمين بالإخلال بأمن المملكة"، موضحة أنها "انتهت من تحقيقاتها ومن إعداد لوائح الدعوة العامة ضد المتهمين فيها وهي حالياً بصدد إحالتهم للمحكمة المختصة".
ولفتت النيابة العامة إلى أنه "تم رصد أنشطة منسقة للمتهمين تهدد السلم الاجتماعي وأمن المملكة"، مشيرة إلى أن "المتهمين كافة يتمتعون بكافة الحقوق التي كفلها لهم النظام".
وشددت على أن "الأشخاص الذين تم القبض عليهم تم رصد نشاط منسق لهم للنيل من امن واستقرار المملكة والمساس باللحمة الوطنية".
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