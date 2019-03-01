مسؤول روسي: القرم يندمج في روسيا نهائيا

أكد نائب مندوب روسيا الدائم لدى منظمة الأمن والتعاون الأوروبية دميتري بالاكين، في كلمة له أمام أعضاء المجلس الدائم للمنظمة، "أنني أستطيع أن أقول اليوم بثقة إنه تم اندماج القرم في المجال الروسي السياسي والقانوني والاجتماعي والاقتصادي".
ونوه ممثل روسيا إلى أن "القرم اندمج في روسيا بمشيئة سكانه"، مشيرا إلى أن "عودة القرم إلى روسيا في ربيع 2014 أتاحت لسكان شبه الجزيرة تجنب ويلات الحرب الأهلية التي يعاني منها سكان منطقة دونباس على مدى خمس سنوات تقريبا".
وكانت شبه جزيرة القرم قد انضمت إلى روسيا عام 2014 بعد استفتاء الإستقلال عن أوكرانيا بعد سقوط الرئيس الأوكراني السابق فيكتور يانوكوفيتش.
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