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10 جرحى على الأقل بمواجهات بين متظاهرين وشرطيين في العاصمة الجزائرية

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ذكرت وكالة "فرانس برس" أنّ "عشرة أشخاص على الأقل أُصيبوا في العاصمة الجزائرية الجزائر، في مواجهات لا تزال مستمرّة بين شرطيين ومجموعات من الشبان، على هامش تظاهرات حاشدة مناهضة لترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة إلى ولاية خامسة".

وأوضحت أنّ "العديد من الجرحى أُصيبوا في رؤوسهم جرّاء التصدّي لهم بهراوات أو رشقهم بحجارة من جانب عناصر الشرطة".

وكانت قد عمدت الشرطة إلى إطلاق الغاز المسيل للدموع في شكل كثيف، في محاولة لتفريق مجموعة من نحو مئتي متظاهر على بعد حوالي 1,5 كلم من القصر الرئاسي.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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