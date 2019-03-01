كشفت مصادر لقناة الـ"MTV"، أنّ "الجانب الروسي يعمل على بَندين متعلّقين بملف النازحيين السوريين". وبيّنت أنّ "البند الأوّل هو الحصول على تعهّد من النظام السوري بالعفو عن كلّ النازحين الّذي شاركوا في الحرب السورية أو في المظاهرات ضدّ النظام، باستثناء عناصر "داعش" و"النصرة". وأوضحت أنّ "البند الثاني مرتبط بوقف الخدمة العسكرية للنازحين العائدين لمدّة سنتين".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مصادر الـMTV: روسيا تسعى للحصول على تعهد من النظام السوري بالعفو عن النازحين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.