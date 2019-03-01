بدء مشروع تحديث نظم الإشارات على خط القاهرة الإسكندرية

أعلن المتحدث باسم وزارة النقل المصرية محمد عز أنه بدأ التشغيل التجريبي لنظم كهربة إشارات برج كفر الزيات ضمن مشروع تحديث نظم الإشارات على خط القاهرة الإسكندرية.

وأوضح المسؤول أن "تحديث نظم الإشارات جاء بطول 208 كلم، بتكلفة إجمالية مقدارها 93 مليون يورو، يشمل 19 برجًا رئيسيًا، و14 برجًا ثانويًا"، مشيرًا إلى أن برج كفر الزيات تم ربطه ببرج إيتاي البارود.

ولفت عز إلى أنه "تم تطوير 7 مزلقانات، وتطوير 4 كباري"، منوهًا إلى أنه "سبق وتم إدخال أبراج إشارات قويسنا وبركة السبع وايتاي البارود للخدمة، وسيتوالى دخول باقي الأبراج الخدمة تباعًا وفقًا للجدول الزمني المحدد لكل برج في مشروع تحديث نظم الإشارات لخط القاهرة/الاسكندرية".

وأشار إلى أن أهمية المشروعات هذه تأتي لزيادة معدلات السلامة والأمان على خطوط السكك الحديدية، مبينًا أن تحديث نظم الإشارات يهدف إلى استبدال النظام الحالي بآخر إلكتروني حديث، وزيادة عدد القطارات في اليوم، مع تخفيض زمن الرحلة، وتحقيق أعلى معدلات التحكم والسيطرة في حركة مسير القطارات.

وأكد المتحدث باسم وزارة النقل المصرية أنه "سيتم ضمان الأمان للركاب، وتحديث نظم الإشارات والاتصالات بما يضمن متابعة مسير القطارات عبر الشاشات لحظة بلحظة، وتزويد المزلقانات بأجراس وأنوار وبوابات أتوماتيكية للحد من الحوادث وتحقيق الأمان للمركبات، ونظام يتيح للسائق الاتصال بمراقب التشغيل في حالات الطوارئ أو الأعطال المفاجئة، وتسجيل جميع هذه المحادثات لمدة شهر على الأقل".