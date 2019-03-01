حبس زوجة وسائق "توك توك" عذبا طفلة في كفرالشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كفرالشيخ - إسلام عمار:

أمر محمد صدقة، وكيل نيابة دسوق في كفرالشيخ، بأمانة سر حاتم عزيز عمر، سكرتير التحقيق، بحبس "ف. ف."، 30 سنة، ربة منزل، و"ا. س."، 23 سنة، سائق "توك توك"، 4 أيام على ذمة التحقيقات، في اتهامهما بإقامة علاقة غير شرعية، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة وظروفها وملابساتها.

كما أمر وكيل نيابة دسوق، تحت إشراف المستشار ياسر الرفاعي، المحامي العام، لنيابة كفرالشيخ الكلية، والمستشار علي الخدرجي، رئيس نيابة دسوق، بعرض "الطفلة "م. أ."، 3 سنوات، على طبيب في مستشفى دسوق العام لتوقيع الكشف الطبي عليها لبيان ما بها من إصابات نتيجة تعرضها للضرب من المتهم الثاني بحجة إخراج الجن منها.

تعود التفاصيل عندما تلقى اللواء فريد مصطفى، مدير أمن كفرالشيخ، إخطارًا من اللواء محمد عمار، مدير المباحث الجنائية بمديرية الأمن، بتلقي مركز شرطة دسوق بلاغًا من "أ. م."، 44 سنة، عامل، ويقيم في إحدى قرى مركز دسوق، بوجود علاقة غير شرعية بين زوجته وسائق "توك توك".

وأكد العامل في بلاغه للعميد سعد سليط، مأمور مركز شرطة دسوق، أن سائق التوك توك المتهم الثاني المذكور أوهمه بأن زوجته المذكورة مريضة وعليها جن، وأنه شيخ وسوف يعالجها وحضر إلى المنزل بصحبتها، حتى مارسا الزنا معًا وكانا يعطيانه مياه للشرب بحجة العلاج لكونه مريضًا وممسوس من الجن.

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وكشف العامل في بلاغه عن أن المتهم الثاني أوهمه أيضًا بأن منزله يحتوي على آثار ويستطيع إخراجها، وبناء على ذلك مارس الجنس معها برغبتها في فراش منزله، ولم يكتفي بذلك بل أعتدي بالضرب عليه واهمًا إياه بمعالجته لكونه مريضًا هو الآخر ما أدى إلى إصابته بعدة إصابات.

أسفرت تحريات النقيب خيري الشرقاوي، معاون مباحث مركز شرطة دسوق، عن وجود علاقة آثمة بين المتهمين وأنهما أوهما الزوج بأنه مريض ويحتاج للعلاج، وأن المتهم الثاني هو من يقوم بعلاجه داخل مسكن الزوجية حتى يتمكن من التواجد داخل المسكن بصورة طبيعية في أي وقت.

كما دلت التحريات إلى قيام المتهم الثاني، بإصابة صاحب البلاغ المجني عليه من خلال إيهامه معالجته مما يعاني منه من أمراض، وإصابة ابنته بعد ضربها بوحشية لإخراج الجن من جسدها طبقًا لما جرى إتفاقه بين كلا المتهمين.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 4348 لسنة 2019 جنح مركز شرطة دسوق، وبالعرض على النيابة العامة أصدرت قراررها السابق.