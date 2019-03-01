حزب الله يُدين قرار بريطانيا ويقول إنه "إنصياع" للإدارة الأمريكيّة

وكالات - أدان حزب الله اليوم، الجمعة 1 مارس 2019، قرار الحكومة البريطانية إدراجه على لائحة المنظمات الإرهابية وقال إنه يرى فيه "إنصياعا ذليلا" للولايات المتحدة.

وقال في بيان إنها "حركة مقاومة ضد الإحتلال الإسرائيلي" ووصفت الخطوة البريطانية بأنها "إهانة لمشاعر وعواطف وإرادة الشعب اللبناني الذي يعتبر حزب الله قوة سياسية وشعبية كبرى".

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وكانت بريطانيا قد قالت يوم الإثنين إنها تعتزم حظر كل أجنحة حزب الله بسبب ما وصفته بنفوذه المزعزع للإستقرار في الشرق الأوسط وصنفته منظمة إرهابية.