ظهر محمد كوفا زعيم "جماعة نصرة الإسلام والمسلمين" التابعة لتنظيم القاعدة ببلاد المغرب الاسلامي أمس، الخميس 28 فيفري 2019، في مقطع فيديو مدته حوالي 20 دقيقة ليكذّب خبر مقتله في غارة فرنسية على مالي نوفمبر المنقضي.
وجاء مقطع الفيديو في شكل حوار لكوفا مع شخصين لكن لم يتم تحديد موعد تصويره. يشار إلى أنّ وزير الدفاع الفرنسي فلورنس بارلي كانت قد أكدت نوفمبر الماضي القضاء على الإرهابي محمد كوفا في عملية عسكرية وسط مالي.
وجماعة نصرة الإسلام والمسلمين هي منظمة عسكرية جهادية تكونت في 1 مارس 2017 بعد إندماج أربعة حركات مسلحة مشاركة في الصراع في شمال مالي، ويعد الإرهابي مختار بلمختار من أبرز قادتها.
كانت هذه تفاصيل خبر مالي / الإرهابي كوفا زعيم "جماعة نصرة الإسلام والمسلمين" يظهر في فيديو ينفي وفاته ويردّ... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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