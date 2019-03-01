البحرين تدين العمليتين الإرهابيتين في العراق والصومال

أعربت وزارة الخارجية البحرينية عن إدانتها للتفجير الإرهابي الذي وقع في مدينة الموصل العراقية، وأدى إلى مقتل واصابة عدد من الأشخاص، مؤكدة تضامن مملكة البحرين مع العراق في مواجهة العنف والتطرف والإرهاب.
خالص التعازي والمواساة لأهالي وذوي الضحية وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين جراء هذا العمل الإرهابي الذي يستهدف ترويع الآمنين وتهديد الأبرياء.
وأعربت وزارة الخارجية البحرينية، فى بيان أوردته وكالة أنباء البحرين "بنا"، عن
كما أدانت وزارة خارجية البحرين الهجوم الإرهابي الذي استهدف منطقة تجارية في مدينة مقديشو
وأكدت تضامن مملكة البحرين مع الصومال ضد كل أشكال الإرهاب، مشددة على موقف المملكة الراسخ الذي ينبذ كل أنواع العنف والتطرف والإرهاب، والداعي إلى ضرورة تعزيز الجهود الدولية من أجل القضاء على هذه الظاهرة التي تزعزع الأمن والسلم.
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