تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي تقريراً مصوراً بعنوان: كيف دعمت تركيا التنظيمات الإرهابية في سوريا؟
إلى استيراد النفط من التنظيم.
وذكر التقرير أن تركيا لم تتوقف عن دعم التنظيمات الإرهابية في سوريا، فمع ظهور تنظيم داعش اتجهت أنقرة
وأوضح التقرير أن تركيا أدخلت شاحنات النفط المنهوب من سوريا والعراق إلى أراضيها مقابل المال والسلاح، كما سهلت المخابرات
وأشار التقرير إلى أن تركيا سمحت لعناصر المليشيات بالدخول إلى أراضيها للعلاج وتجنيد المزيد من الإرهابيين، حيث استخدمتهم لضرب الأكراد السوريين، بالإضافة إلى احتلال أجزاء من الشمال السوري بحجة الأمن القومي.
كانت هذه تفاصيل خبر كيف دعمت تركيا التنظيمات الإرهابية في سوريا؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.