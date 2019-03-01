تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي تقريراً مصوراً بعنوان: كيف دعمت تركيا التنظيمات الإرهابية في سوريا؟



وذكر التقرير أن تركيا لم تتوقف عن دعم التنظيمات الإرهابية في سوريا، فمع ظهور تنظيم داعش اتجهت أنقرة

إلى استيراد النفط من التنظيم.



وأوضح التقرير أن تركيا أدخلت شاحنات النفط المنهوب من سوريا والعراق إلى أراضيها مقابل المال والسلاح، كما سهلت المخابرات

Advertisements

التركية عبور العناصر الإرهابية من مختلف أنحاء العالم إلى المناطق الخاضعة للتنظيم.



وأشار التقرير إلى أن تركيا سمحت لعناصر المليشيات بالدخول إلى أراضيها للعلاج وتجنيد المزيد من الإرهابيين، حيث استخدمتهم لضرب الأكراد السوريين، بالإضافة إلى احتلال أجزاء من الشمال السوري بحجة الأمن القومي.