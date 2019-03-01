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إغلاق قناة تركية بسبب ضغوط من الحكومة

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أعلنت قناة "فلاش تي في" الموسيقية والإخبارية، وإحدى أولى القنوات الخاصة في تركيا، اليوم الجمعة عن إغلاقها مؤقتاً، منددة بضغوط من

الحكومة.

 

وذكر بيان نشر على الموقع الإلكتروني للقناة "إجراءات السلطات تفتقد إلى أساس قانوني،

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والضغوط الإدارية والسياسية والمالية أصبحت لا يمكن تحملها".

 

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وتؤكد القناة، التي تأسست في مطلع التسعينيات بعد إلغاء احتكار الحكومة للإذاعة والتلفزيون ومقرها مدينة بورصة، أن جريمتها الوحيدة هي "حياديتها".

 

 

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