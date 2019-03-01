أعلنت قناة "فلاش تي في" الموسيقية والإخبارية، وإحدى أولى القنوات الخاصة في تركيا، اليوم الجمعة عن إغلاقها مؤقتاً، منددة بضغوط منالحكومة.
وذكر بيان نشر على الموقع الإلكتروني للقناة "إجراءات السلطات تفتقد إلى أساس قانوني،
وتؤكد القناة، التي تأسست في مطلع التسعينيات بعد إلغاء احتكار الحكومة للإذاعة والتلفزيون ومقرها مدينة بورصة، أن جريمتها الوحيدة هي "حياديتها".
كانت هذه تفاصيل خبر إغلاق قناة تركية بسبب ضغوط من الحكومة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.