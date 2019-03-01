السعودية تنهي تحقيقاتها مع المتهمين بالإخلال بأمن المملكة

أنهت النيابة العامة السعودية، اليوم الجمعة، التحقيقات مع المتهمين بالإخلال بأمن المملكة.
وذكرت قناة العربية أن النيابة العامة السعودية أعلنت عن الانتهاء من التحقيق مع المتهمين بالإخلال بأمن المملكة، وأنها بصدد إحالتهم للمحكمة المختصة.
وصدر عن النيابة العامة البيان التالي:
"إلحاقاً للبيان الصادر من النيابة العامة بتاريخ 17 / 9 / 1439هـ بشأن الأشخاص الذين تم القبض عليهم من قبل رئاسة أمن الدولة بعد رصد نشاط منسق لهم وعمل منظم للنيل من أمن واستقرار المملكة
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