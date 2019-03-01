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أنباء عن سقوط أول قتيل في مظاهرات الجزائر

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تداولت وسائل إعلامية، اليوم الجمعة، نبأ وفاة شخص مسن جراء التدافع بين المتظاهرين والشرطة قرب القصر الرئاسي بالعاصمة الجزائرية.

وقد تظاهر الجزائريون في العديد من محافظات البلاد، اليوم الجمعة، رفضاً لترشيح الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة لولاية

جديدة، وفق ما تناقله رواد مواقع التواصل الاجتماعي "الإعلام البديل"، لاسيما بعد التعتيم الإعلامي الذي مارسته معظم وسائل الإعلام المحلية.

وفي الجزائر العاصمة تمكن المتظاهرون من تجاوز

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المنع والسير من ساحة البريد المركزي والجامعة المركزية باتجاه ساحة موريس أودان وشارع ديدوش مراد وسط تعزيزات أمنية.

وحاولت مصالح الأمن تفريق المتظاهرين بالغاز المسيل للدموع في ساحة أول ماي بالجزائر العاصمة، كما أغلقت قوات الأمن نفق الجامعة المركزي وسط تواجد كبير لقوات مكافحة الشغب.

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