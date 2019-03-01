تداولت وسائل إعلامية، اليوم الجمعة، نبأ وفاة شخص مسن جراء التدافع بين المتظاهرين والشرطة قرب القصر الرئاسي بالعاصمة الجزائرية.
وقد تظاهر الجزائريون في العديد من محافظات البلاد، اليوم الجمعة، رفضاً لترشيح الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة لولايةجديدة، وفق ما تناقله رواد مواقع التواصل الاجتماعي "الإعلام البديل"، لاسيما بعد التعتيم الإعلامي الذي مارسته معظم وسائل الإعلام المحلية.
وفي الجزائر العاصمة تمكن المتظاهرون من تجاوز
وحاولت مصالح الأمن تفريق المتظاهرين بالغاز المسيل للدموع في ساحة أول ماي بالجزائر العاصمة، كما أغلقت قوات الأمن نفق الجامعة المركزي وسط تواجد كبير لقوات مكافحة الشغب.
كانت هذه تفاصيل خبر أنباء عن سقوط أول قتيل في مظاهرات الجزائر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.