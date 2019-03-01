اعتقال 22 مطلوبًا في مناطق متفرقة بمحافظة الأنبار

أفاد مصدر عسكري عراقي في محافظة الأنبار بأن قوة من عمليات الأنبار اعتقلت 22 مطلوبًا في المحافظة. وقال المصدر العسكري ـ في تصريح لقناة "السومرية نيوز" الفضائية اليوم الجمعة - إن "قوة من عمليات الأنبار تمكنت من

وأضاف المصدر - الذي طلب عدم الكشف عن اسمه - أن "من بينهم 10 مطلوبين وفق المادة 4 إرهاب". تصريح لقناة "السومرية نيوز" الفضائية اليوم الجمعة - إن "قوة من عمليات الأنبار تمكنت مناعتقال 22 مطلوبًا بقضايا مختلفة في مناطق متفرقة من الأنبار".وأضاف المصدر - الذي طلب عدم الكشف عن اسمه - أن "من بينهم 10 مطلوبين وفق المادة 4 إرهاب".

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