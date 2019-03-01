تركيا تعلن عن موعد تسلمها منظومة إس 400 من روسيا

أعلن وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو عن موعد تسلّم أنقرة منظومة "إس – 400" الصاروخية من روسيا.

وقال أوغلو، خلال مشاركته في برنامج على "قناة 26" المحلية، أن تركيا ستتسلم منظومة "إس - 400" من روسيا خريف العام الجاري.

وأكد وزير الخارجية التركي أن هذه الصفقة قطعية والتراجع عنها غير

وارد.

وأوضح أن تركيا اتجهت للحصول على "إس – 400" عقب العوائق التي حالت دون حصولها على منظومة باتريوت من حلفاء غربيين.

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وفي هذا الصدد تابع: "ما كان لنا أن ننتظر أكثر، نحتاج لحماية أجوائنا، فالأخطار تحيط بنا، بما فيها التهديدات الصاروخية".

وذكر أنه "مؤخرا وبعد عامين من إرسالنا طلب شراء باتريوت، جاءنا أول رد إيجابي وتحدث الأمريكيون عن استعدادهم لبيع المنظومة وبدأ بالمباحثات بالفعل".

واستدرك بالقول "يهمنا في هذا الإطار ثلاثة أمور، السعر، ومدة التسليم، وإمكانية الإنتاج المشترك أو نقل التقنية مستقبلا".

ووقعت تركيا نهاية العام 2017 اتفاقية مع روسيا في أنقرة لشراء منظومتي دفاع صاروخي "إس – 400" حيث أصبحت تركيا بذلك ثاني دولة تشتري المنظومة من روسيا.