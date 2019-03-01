كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر طارق رمضان يقاضي المدعيات ضده بالتشهير (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رفع المفكر الإسلامي طارق رمضان، دعوى بالتشهير والادعاء الكاذب والوهمي، ضد المدعيات الثلاث عليه في فرنسا اللواتي تتهمنه بالاغتصاب.

ووفقا لما أكده محامي رمضان (56عاماً) لوسائل إعلام فرنسية، فقد تم تقديم ثلاث شكاوى في مدن مونبلييه وروان وليل الفرنسية، حيث تعيش النسوة الثلاث اللواتي تتهمنه بالاغتصاب وهن: هندة العياري و”كريستل” ومونية ربّوح.