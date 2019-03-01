كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر طارق رمضان يقاضي المدعيات ضده بالتشهير (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
رفع المفكر الإسلامي طارق رمضان، دعوى بالتشهير والادعاء الكاذب والوهمي، ضد المدعيات الثلاث عليه في فرنسا اللواتي تتهمنه بالاغتصاب.
ووفقا لما أكده محامي رمضان (56عاماً) لوسائل إعلام فرنسية، فقد تم تقديم ثلاث شكاوى في مدن مونبلييه وروان وليل الفرنسية، حيث تعيش النسوة الثلاث اللواتي تتهمنه بالاغتصاب وهن: هندة العياري و”كريستل” ومونية ربّوح.
قالت منصة "مداد نيوز" إن القضاء الفرنسي قد وجه إلى طارق رمضان، في بداية فبراير الماضي، تهمة اغتصاب المدعيتين هندة العياري و”كريستل”. قبل أن يتم الإفراج عنه بعد تسعة أشهر من الحبس الاحتياطي، مقابل كفالة مالية قيمتها 300 ألف يورو ومصادرة جواز سفره ومنعه من مغادرة التراب الوطني الفرنسي؛ على أن يتم استكمال التحقيقات بشأن الاتهامات الموجهة إليه.