كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بنس يعد بالانتهاء من بناء الجدار قبل انتهاء مدة ترامب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعهد نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس، اليوم الجمعة، بأن يتم الانتهاء من بناء الجدار الحدودي مع المكسيك قبل انتهاء الفترة الرئاسية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأكد خلال مؤتمر العمل السياسي المحافظ الذي عقد في ناشونال هاربور (بولاية ماريلاند) بضواحي واشنطن "لقد بدأنا بالفعل في بناء الجدار الحدودي وأعدكم بأن يتم الانتهاء من تشييده قبل انتهاء مدة رئاسة ترامب".

وفي حال صحة وعد نائب الرئيس الأمريكي، فمن المفترض أن يكون تم الانتهاء من بناء الجدار الحدودي بين المكسيك والولايات المتحدة قبل يناير من عام 2021، وهو موعد انتهاء مدة ترامب الرئاسية.

يذكر أنه في حال إعادة انتخاب ترامب مرة أخرى كرئيس للبلاد، ستنتهي ولايته الرئاسية الثانية في عام 2025.