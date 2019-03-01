كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أسرة "وارمبير" تنتقد دفاع ترامب عن كيم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتقد والدا الطالب الأمريكي الذي توفي في كوريا الشمالية أوتو وارمبير، اليوم الجمعة، دفاع الرئيس دونالد ترامب عن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، وقوله بأنه لم يكن له أي دور في وفاة ابنهما.



وقال فريد وسيندي وارمبير في بيان لموقع (أي بي سي) الإخباري: "لقد احترمنا أعمال القمة، والآن يجب أن نتحدث، إن كيم ونظامه الشرير مسؤولان عن وفاة ابننا أوتو، ومسؤولان أيضاً عن القسوة اللاإنسانية التي لا يمكن تصورها، ولا يمكن لأي عذر أو مدح فخم أن يغير ذلك".

يذكر أن طالب جامعة فرجينيا أوتو كان في جولة عندما ألقي القبض عليه بتهمة محاولته سرقة "شعار دعائي" من أحد الفنادق، وتوفي الطالب الأمريكي عقب إطلاق سراحه بعد احتجازه لمدة 15 شهراً، ودخوله في غيبوبة أثناء وجوده في سجن في كوريا الشمالية.

وعلى الرغم من دعمه العلني لعائلة الطالب أوتو، قال ترامب إنه "أعتقد أن الديكتاتور الذي يدير نظام كوريا الشمالية القاسي لا يعرف أن وارمبير تعرض للتعذيب"، وأضاف "لا أعتقد أن كيم كان سيسمح بحدوث ذلك"، مشيراً إلى تصريحات سابقة للزعيم الشمالي قال فيها بأنه "لم يكن على علم بما حدث"، معلناً ثقته به.