كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مارين لوبن إلى القضاء بسبب صور لداعش والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
ففي السادس عشر من ديسمبر2015 وبعد أسابيع قليلة على الاعتداءات الدامية التي شهدتها باريس، نشرت لوبن على صفحتها على موقع تويتر ثلاث صور تحتوي على مظاهر عنف شديد لتنظيم داعش، وذلك رداً على الصحافي النجم جان جاك بوردان الذي اتهمته بأنه "يقيم مقارنة" بين تنظيم داعش وحزبها، الذي كان يدعى في تلك الفترة الجبهة الوطنية.
وفي هذه الصور التي أرفقتها بعبارة "هذا هو داعش"، تظهر دبابة لتنظيم داعش وهي تسحق جندياً سورياً وهو حي، وصورة للطيار الأردني الذي أحرق حياً في قفص، وصورة للصحافي الأمريكي جيمس فولي وقد قطع رأسه ووضع على ظهره.
كما طالبت النيابة العامة بمحاكمة النائب في حزب التجمع الوطني جيلبير كولار بعد أن اتهم على غرار لوبن ب"بث صور عنف"، حسب المصادر نفسها.