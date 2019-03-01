كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الجبير: إيران تواصل نهجها بدعم الإرهاب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال وزير دولة للشؤون الخارجية في المملكة العربية السعودية المتحدث عن المجموعة العربية في الدورة الـ 46 لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي، عادل بن أحمد الجبير: "إننا نأسف لاستمرار انقلاب مليشيات الحوثي الإرهابية على الشرعية في اليمن ونجدد دعمنا لمساعي الأمين العام للأمم المتحدة للوصول إلى حل سياسي في اليمن وما تمخض عنه اتفاق السويد الذي يعد خطوة مهمة في عودة الشرعية في اليمن".

وتوجه الجبير، خلال الجلسة المكملة للجلسة الافتتاحية للمجلس الوزاري لمنظمة التعاون الإسلامي والتي أدارها وزير الدولة للشؤون الخارجية الدكتور أنور بن محمد قرقاش، بالتهنئة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة على ترأسها أعمال الدورة الـ 46 لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي كما توجه بالشكر إلى جمهورية بنجلاديش على رئاستها للدورة السابقة للمنظمة.

وأكد أن المجموعة العربية ثابتة على موقفها الداعم لحق فلسطين في إقامة دولتهم المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وقال الجبير إن "الإرهاب والتطرف من أهم التحديات التي تواجه العالم بأسره حيث لم تسلم منطقتنا منه وتدعو الدول العربية في هذا الإطار إلى تكثيف التعاون الدولي من أجل القضاء على الإرهاب وتجفيف منابعه".

كما قال الوزير السعودي أن "إيران تواصل نهجها في التدخل في شؤون الدول ودعم الإرهاب وتواصل احتلال الجزر الإماراتية الثلاث "طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى"، مضيفاً أن "المملكة تؤكد بشكل مطلق سيادة دولة الإمارات على جزرها الثلاث".