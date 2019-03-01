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كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قوات سوريا الديمقراطية: لم يبق في الباجوز سوى الإرهابيين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
الجمعة 01/مارس/2019 - 07:56 م
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أكدت قوات سوريا الديمقراطية، مساء اليوم، أنه لم يبق في منطقة الباجوز سوى الإرهابيين، نقلا عن "سكاي نيوز عربية".
هذا وأعلنت قوات سوريا الديمقراطية، الجمعة، بدء الهجوم على آخر جيب لتنظيم داعش في شرق سوريا، والذي تُقدر مساحته بنصف كيلومتر مربع.
وعلقت قوات سوريا الديموقراطية عملياتها العسكرية منذ أسبوعين، مع اتهامها التنظيم باستخدام المدنيين المحاصرين، كـ"دروع بشرية".
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