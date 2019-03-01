كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المالكي: اجتماع منظمة التعاون الإسلامي يعزز وضع القضية الفلسطينية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض المالكي أن اجتماع مجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي من شأنه أن يعزز وضع القضية الفلسطينية من خلال تقديم الكثير من الدعم وتوجيه رسالة من دول العالم الإسلامي للمجتمع الدولي للتعامل بطريقة أكثر فعالية مع القضية.

وقال المالكي، في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الإمارات "وام" على هامش المشاركة في أعمال الدورة الـ 46 لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي الذي انطلقت أعماله اليوم في أبوظبي، إن "القضية الفلسطينية بحاجة إلى عمل دؤوب ومتواصل يحدث تغييراً على أرض الواقع من حيث القرارات الدولية والدعم المالي لتعزيز صمود المواطن الفلسطيني"، مشيراً إلى ضرورة التحرر من الضغط المالي الذي يفرضه الاحتلال الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني.