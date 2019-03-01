بسبب “الدوليو” وولاعة.. حريق بأكادير يودي بحياة شاب ويرسل آخر للمستعجلات 

لفظ شاب أنفاسه الأخيرة بالمستشفى الجهوي الحسن الثاني في أكادير، في الساعات الأولى من صباح، أمس الخميس، بعدما أودى حريق وقع، يوم الثلاثاء الماضي، بإحدى الملاهي الليلية في الشريط الساحلي وسط المدينة بحياته، فيما نقل شخص آخر مصاب بحروق خطيرة على وجه السرعة إلى المستشفى الجامعي في مراكش.

وحسب المعلومات التي حصل عليها “اليوم 24” أن الشابين كانا يشتغلان على صباغة بعض الجدران التابعة للملهى الليلي المتواجد في الشريط الساحلي لمدينة أكادير، قبل أن تتسبب ولاعة اشتدت شرارتها في مادة “الدوليو” ليندلع الحريق في جسدهما، ويسقطا أرضا متأثرين بحروق خطيرة.

وخلف حادث الحريق، صدمة قوية وسط أهل الشاب الذي لقي مصرعه، وهو عشريني ينحدر من حي تانعورت ايت ايدر من مدينة الدشيرة الجهادية، بينما تبقى الأنظار متوجهة للضحية الثانية الذي أصيب بحروق خطيرة في مختلف أنحاء جسده.