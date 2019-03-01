لأول مرة في السعودية .. دوري خليجي في كرة القدم النسائية

انطلقت اليوم الجمعة في محافظة الخبر شرق السعودية الفعاليات النسائية الخليجية لكرة القدم تحت شعار “الكرة تجمعنا “، بمشاركة 16 فريقا من المملكة وودول مجلس التعاون الخليجي.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن الفعاليات تقام بالصالة الخضراء بمحافظة الخبر التابعة للهيئة العامة للرياضة، بعد أن أكملت اللجنة العليا المنظمة للفعالية كافة تجهيزاتها لإقامة الحدث الرياضي النسائي الخليجي الأول من نوعه في المملكة.

وتشارك في البطولة، بحسب المصدر، 200 لاعبة تنتمي لفرق من المملكة إضافة إلى أندية خليجية من الإمارات والكويت والبحرين وعمان، إلى جانب مشاركة 50 فتاة استعراضية لتقديم أغنية باللغتين العربية والإنجليزية.

ويذكر أن المرأة السعودية عززت في الفترة الأخيرة حضورها في الحياة العامة من خلال إشراكها في كل المجالات الاقتصادية والاجتماعية، ضمن مسعى المملكة لتمكين عمل المرأة وفق رؤية 2030، الهادفة إلى رفع نسبة عمل النساء السعوديات من 22 إلى 30 في المائة.

كما أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز في شتنبر 2017، قرارا يقضي بالسماح للمرأة السعودية بقيادة السيارة، وهو ما اعتبر تحولا جوهريا في سياسة المملكة الإصلاحية.