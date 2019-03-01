بدعم من البنك الدولي.. “يتيم” يعلن عن برنامج جديد لدعم الإدماج الاقتصادي للشباب

أعلنت الحكومة، اليوم الجمعة، على لسان وزير الشغل والإدماج المهني، محمد يتيم، عن برنامج جديد لدعم الإدماج الاقتصادي للشباب.

وقال يتيم، خلال افتتاح اللقاء الجهوي حول التشغيل والتكوين، بجهة مراكش آسفي، إن “الحكومة بصدد وضع الركائز الأساسية لإطلاق برنامج لدعم الادماج الاقتصادي للشباب في إطار التعاون مع البنك الدولي والقطاعات المعنية والسلطات والفاعلين المحليين”.

وشدد الوزير على أن المقاربة المقترحة في إطار المشروع، تتمثل في معالجة إشكالية إدماج الشباب في الحياة العملية.

ودعا المتحدث، إلى تعزيز السياسات النشيطة لسوق الشغل، من خلال وضع اقتراحات وتوصيات كفيلة بأن تساهم في تحسين وتطوير سبل إدماج الشباب في سوق الشغل.

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ويرتكز المشروع، بحسب الوزير على ثلاثة محاور أساسية، منها “وضع منظومة لتحسين قابلية تشغيل الباحثين عن شغل، ودعم إدماجهم الاقتصادي عبر إحداث فضاءات للتشغيل على صعيد العمالات والأقاليم”.

أما المرتكز الثاني، فيتعلق بتطوير منظومة للتشغيل الذاتي عبر إحداث مراكز لدعم المقاولات والتنمية المحلية للجهة، تعنى بالمواكبة القبلية والبعدية لحاملي المشاريع”.

بينما يتعلق المرتكز الثالث، بتعزيز قدرات القطاعات والفاعلين المعنيين بتتبع المشروع وطنيا وجهويا ومحليا.