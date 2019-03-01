المنتخب المغربي يخوض أول حصة تدريبية في تركيا

أجرى المنتخب الوطني لأقل من 17 سنة، اليوم الجمعة، أول حصة تدريبية له بتركيا، وذلك استعدادا لأولى مبارياته في الدوري الدولي الذي سيجرى بمدينة أنطاليا، بمشاركة 12 منتخبا موزعة على 3 مجموعات.

وحسب الموقع الرسمي للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، فإن ” جمال سلامي، مدرب المنتخب الوطني لأقل من 17 سنة، ركز خلال هذه الحصة التدريبية، التي امتدت لحوالي ساعة و40 دقيقة، على الجانب التقني والتكتيكي والبدني”.

وشارك في هذه الحصة التدريبية التي أقيمت بالملعب الملحق للمركب الرياضي أرسلان زكي، جميع اللاعبين الذين وجه لهم السيد جمال سلامي الدعوة.

جدير بالذكر، أن أول مباراة للمنتخب الوطني في هذه البطولة ستجمعه بالمنتخب البيلاروسي يوم الاثنين القادم بداية من الساعة الثانية عشرة بعد الزوال بالتوقيت المحلي، ) العاشرة صباحا بالتوقيت المغربي(.