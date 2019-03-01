بالفيديو.. لحظة الصلح بين الأخوين الغاوي: “ليس هنا خصام وناس توسطو بيننا للقاء”

أنهى الفنانان الشقيقان، محمد، وعبد العالي الغاوي، خلافها الشخصي، اليوم الجمعة، أمام عدسات الصحافة، التي حضرت لنقل تفاصيل الصلح، الذي تم في الرباط، بعدما توصل الأشقاء الغاوي إلى حل المشكل بينهم، والذي انتشر بشكل واسع إعلاميا.

وقال الشقيقان محمد، وعبد العالي الغاوي إن أشخاصا توسطوا في اللقاء بينهما، معتبرين أن ما كان بينهما لم يكن خصاما، وإنما مجرد سحابة عابرة.

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وكان الأشقاء الستة لمحمد الغاوي قد ظهروا في مقطع فيديو، يكذبون تصريحاته الصحفية، التي قال فيها إنه ضحى من أجلهم، وانخرط في ميدان التعليم لمساعدة والده في تربيتهم.

واتهم محمد الغاوي شقيقه الفنان عبد العالي بتحريض باقي أشقائهما ضده، ليتضح علنيا للجمهور أنهما يقاطعان بعضهما.

وأنجز محمد الغاوي، أخيرا، أغنية بعنوان “الخاوة” يدعو من خلالها أشقاءه إلى الصلح، وعدم العناد، والاكتواء بنار البعاد.