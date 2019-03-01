لتفادي ترحيله بعد خروجه من السجن.. مغربي في إيطاليا يعلن مثليته الجنسية

أعلن معتقل مغربي في السجون الإيطالية مثليته الجنسية، لتفادي ترحيله إلى بلده، خلال الأشهر القليلة المقبلة.

الشاب، الذي يتابع في قضايا ذات صلة بترويج المخدرات، تحدث عن ميوله الجنسي المثلي، للهروب من الإجراء المقرر اتخاذه ضده، مدعيا أنه يواجه “خطرا في المغرب”.

ورفضت محكمة بولونيا طلب المغربي المعتقل، حاليا، في سجن مودينا، شمال غرب بولونيا، وسيتم ترحيله إلى المغرب فور انتهاء المدة المحكوم بها، إذ أكد القضاة أنه لا يوجد دليل ملموس في ادعاءاته.

ومن جهته، أشار نائب المدعي العام، إلى أن النزيل لم يسبق له أبدا أن تحدث عن ميوله الجنسي، وسبق أن تحدث خلال جلسات محاكمته عن صديقته الإيطالية.