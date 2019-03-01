"سوبارو" تسحب نحو مليوني سيارة من الأسواق

القدس - بواسطة محمد عز العرب - استدعت شركة "سوبارو" حوالي 2.3 مليون من سياراتها حول العالم بعد إعلانها عن مشكلة في أضواء المكابح، ويعتبر هذا أكبر استدعاء على الإطلاق لسادس أكبر شركة يابانية لصناعة السيارات. وتسعى سوبارو جاهدة للتغلب على سلسلة مشاكل مرتبطة بالجودة في أعقاب توسع سريع.

وصرّحت الشركة لـ"رويترز" اليوم الجمعة أنها بصدد استدعاء حوالي مليوني وحدة من طرازيها (موديل) الشهيرين "إمبريزا" و"فورستر" في الولايات المتحدة، التي تعتبر أكبر سوق لها، ودول أخرى، بالإضافة إلى حوالي 300 ألف وحدة في اليابان لإصلاح عيب في نظام الإضاءة الخاص بالمكابح.

ويذكر أن المركبات التي يشملها الاستدعاء تم إنتاجها من العام 2008 حتى نهاية 2017.

وتعاني سوبارو منذ أواخر 2017 من سلسلة مشاكل أرغمتها على خفض توقعاتها للأرباح للعام بكامله إلى أضعف مستوى لها منذ ست سنوات.