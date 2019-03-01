انت الان تتابع تفاصيل خبر باكستان تسلم الطيار الهندي لبلاده بعد أيام من إسقاط طائرته والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الجمعة 1 مارس 2019 09:02 مساءً - أطلقت السلطات الباكستانية سراح الطيار الهندي ابهي ناندن، اليوم الجمعة، وأعادته إلى بلاده عبر معبر واغه الحدودي، وسط إجراءات أمنية مشددة وبحضور مسؤولين من الدولتين، بعد أيام من إسقاط طائرته فوق كشمير.

وأظهرت صورة بثها التلفزيون الباكستاني مراسم تسليم الطيار الهندي إلى سلطات بلاده في مركز واغه الحدودي بين مدينتي لاهور في باكستان وأمريتسار في الهند.

وظهر الطيار الهندي بصحة جيدة خلال تسليمه إلى السلطات الهندية من قبل قوات باكستانية.

وسبق تسليم الطيار خروجه على التلفزيون الباكستاني وهو يتحدث عن تلقيه معاملة حسنة من الجانب الباكستاني بعد إسقاط طائرته الأربعاء الماضي.

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وكان رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان أعلن، أمس الخميس، الإفراج عن العسكري الهندي في "مبادرة سلام" حيال الهند.

وقال خان: إن "رغبتنا في رفض التصعيد يجب ألَّا تفسر على أنها ضعف".

وفي نيودلهي قال الجنرال في سلاح الجو الهندي آر جي كي كابور: "نحن سعداء جداً باستعادته ونريد رؤيته مجدداً، ونعتبر الإفراج عنه خطوة تتفق مع كل معاهدات جنيف".

من جهته حذر الجنرال سوريندرا سينغ ماهال من أن الهند تبقى "على أهبة الاستعداد وفي مرحلة متقدمة من الجاهزية للرد على أي استفزاز من باكستان".

وتأزمت العلاقات بين البلدين الجارين إثر استهداف مجموعة مسلحة قافلة أمنية في "جامو وكشمير"، الجزء الخاضع للهند من إقليم كشمير منتصف فبراير الجاري.

واقتسم البلدان إقليم "كشمير" ذا الأغلبية المسلمة بعد نيلهما الاستقلال عن بريطانيا عام 1947، وخاضا في إطار النزاع عليه اثنتين من الحروب الثلاث التي اندلعت بينهما أعوام 1948 و1965 و1971، والتي أسفرت عن مقتل عشرات الآلاف من الجانبين.