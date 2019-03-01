هبوط الليرة التركية لأدنى مستوى منذ منتصف كانون الثاني

الخليج 365/ بغدادتضررت الليرة التركية بسبب مخاوف من التضخم والقروض المصرفية وتراجع لعملات الأسواق الناشئة.

وهبطت الليرة التركية حوالي واحد في المئة أثناء التعاملات، اليوم الجمعة، مع ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية.

وسجلت الليرة 5.4010 مقابل الدولار، وهو أدنى مستوى لها منذ السادس عشر من يناير/ كانون الثاني، مقارنة مع 5.3385 عند الإغلاق يوم الخميس قبل أن تتعافى إلى 5.3750 بحلول الساعة 1635 بتوقيت غرينتش، حسب وكالة "رويترز".



وأرجع مصرفيون المبيعات في العملة التركية اليوم إلى تدهور المعنويات تجاه الأسواق الناشئة عموما.

وأشاروا أيضا إلى حزمة تحفيز بقيمة 25 مليار ليرة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم أُعلنت اليوم الجمعة، قالوا إنها يمكن تفسيرها على إشارة إلى أن السلطات تسعى الى تعزيز النمو قبل انتخابات محلية في الحادي والثلاثين من مارس/ آذار.

وشهدت العملة التركية استقرارا نسبيا في الأسابيع القليلة الماضية بعد تقلبات حادة في العام الماضي، وخسارتها 28% من قيمتها أمام الدولار بفعل المخاوف المتعلقة بخلاف دبلوماسي مع الولايات المتحدة واستقلالية البنك المركزي في ضوء الضغط الذي يمارسه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لخفض تكاليف الاقتراض من أجل تعزيز النمو.

