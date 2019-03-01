انتصارات جديدة للجيش اليمني في صعدة.. ومقتل 5 حوثيين بالضالع

حقق الجيش اليمني، الجمعة، انتصارات ميدانية واسعة في جبهة رازح بمحافظة صعدة، شمالي البلاد، بعد معارك مع مليشيا الحوثي الانقلابية، فيما قتل 5 انقلابيين بمحافظة الضالع.

وأفاد الجيش اليمني، في بيان، أن قواته تمكنت من تحرير قرية مسن القد، وتبة الشعار، وجبل حُرم، وحصن القد، و موقع بيت جلهم، ومواقع شرق العريشة في جبهة رازح".

وأضاف أن" تقدم الجيش اليمني ما زال مستمرا حتى مساء الجمعة، نحو مواقع الزاهرة، وصور الأعلى والمرياش، والمشاب، وطيبا".

وأسفرت المعارك المتواصلة عن سقوط قتلى وجرحى بين عناصر المليشيا المدعومة من إيران، واستعادة كمية من الأسلحة التي تركها الحوثيون أثناء هروبهم من المواقع التي كانت تتمركز فيها.





وأشار إلى أن الهجمات على مواقع الحوثيين، تم التنسيق لها منذ عدة أيام، وأثمرت نتائجها على أرض الواقع بنسبة ١٠٠%، مؤكداً أن أفراد الجيش شنوا هجمات مكثفة على مواقع تمركز المليشيا الانقلابية، مما أدى إلى إنهاكها وتحرير المواقع دون أي خسائر تذكر.

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وفي وقت سابق الجمعة، كانت قوات الجيش اليمني قد حررت عددا من المواقع في جبهة البقع وكتاف بصعدة.

وفي محافظة الضالع، قتل 5 عناصر من مليشيا الحوثي الانقلابية، الجمعة، في تجدد المواجهات مع الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في جبهة الحشا غرب محافظة الضالع اليمنية.

وقالت مصادر محلية لـ"العين الإخبارية" إن إرهابيي الحوثي شنوا هجوما عنيفا على مواقع الجيش الوطني في الطاحون لتندلع على إثره مواجهات بمختلف أنواع الأسلحة استمرت لساعات.

وذكرت المصادر أن الهجوم الحوثي الواسع جاء إثر خسارة الانقلابيين لمواقع استراتيجية في معارك أمس الخميس، أهمها جبل وقلعة يراخ، وتكبدهم خسائر كبيرة.





وأكدت المصادر أن قوات الجيش الوطني تمكنت من إحباط الهجوم الحوثي الذي تركز على مواقع الطاحونة والجفينة ويراخ ومواقع أخرى وأجبرت الحوثيين على التراجع إلى أماكن تمركزهم، بعد تكبيدهم خسائر في الأرواح والعتاد.

وتشهد جبهة الحشا مواجهات بين قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية من جهة وبين مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران من جهة مقابلة منذ ما يقارب شهر وتسببت الحرب بموجة نزوح كبيرة للأهالي في المناطق التي تدور فيها المواجهات.