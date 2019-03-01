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الان تتابع مقتل 20 شخصا أثناء هروبهم من الباغوز جراء انفجار لغمين لـ”داعش” والان مع التفاصيل
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أفادت قناة “العربية”، بـ”مقتل 20 شخصًا تقريبًا أثناء هروبهم من الباغوز، جراء انفجار لغمين لتنظيم “داعش”.
وكان قد أعلن المتحدث باسم قوات سوريا الديمقراطية، مصطفى بالي، منذ بعض الوقت، أنّ “بعد أن استكملت قواتنا إجلاء المدنيين من الباغوز وتحرير مقاتلينا الّذين كانوا مختطفين لدى “داعش”، لم يتبقَ في الباغوز سوى الإرهابيين”، لافتًا إلى أنّ “لذلك، بدأت قواتنا التحرك العسكري والاشتباك مع الإرهابيين لاستكمال تحريرها نهائيًّا”.
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