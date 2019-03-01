مقتل 8 أشخاص في تفجير انتحاري بإدلب

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن 8 أشخاص قد قتلوا في تفجير انتحاري استهدف مطعمًا في مدينة إدلب السورية، اليوم الجمعة.
ونقل المرصد عن مصادر له أن شخصا فجرنفسه بحزام ناسف، في مطعم فيوجن بحي الضبيط في إدلب، بعد أن فتح النار على من كانوا في المطعم من
وحسب المرصد، قتل في التفجير 6 عناصر من التشكيلات المسلحة وزوجة قيادي للمسلحين وطفل كان برفقتها.
وأشار المرصد السوري إلى أن المطعم يرتاده عادة "جهاديون" من جنسيات مختلفة، ينتمون إلى مختلف الجماعات المسلحة الموجودة بالمنطقة.
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