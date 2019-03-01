كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عبدالله بن زايد: على إيران مراجعة سياساتها مع دول الجوار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية الإماراتي، إن على إيران مراجعة سياساتها مع الدول المجاورة، وعدم التدخل في شؤونها.

وقال وزير الخارجية الإماراتي، خلال اجتماع وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي في أبوظبي، الجمعة: "ندعو إيران لمراجعة سياساتها وعدم التدخل في شؤون الدول ووقف نشر الفوضى والطائفية والتوقف عن دعم الجماعات التي تؤجج هذه النزاعات والتوقف عن دعم وتمويل وتسليح الميليشيات والتنظيمات الإرهابية، التي تنتهك بكل وضوح ميثاقنا وميثاق الأمم المتحدة والقيم الإنسانية النبيلة".