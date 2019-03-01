كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حاكم ولاية واشنطن يترشح للرئاسة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انضم حاكم ولاية واشنطن جاي إنسلي، اليوم الجمعة، إلى السباق للفوز بترشيح الحزب الديموقراطي للانتخابات الرئاسية الأمريكية عام 2020.

وقال إنسلي في شريط مصور أعلن فيه إطلاق حملته إنه "المرشح الوحيد الذي سيجعل من مشكلة التغير المناخي على رأس أولويات أمتنا"، وأضاف "يجب أن تكون المهمة المقبلة لأمتنا مواجهة أكثر التحديات إلحاحاً في زمننا: التصدي للتغير المناخي".

وإنسلي البالغ من العمر 68 عاماً، يتولى منصب حاكم الولاية الشمالية الشرقية منذ 2013، وينضم إلى قائمة طويلة من المرشحين الساعين لمنافسة الرئيس الجمهوري دونالد ترامب الذي يتوقع أن يترشح لانتخابات العام المقبل.