كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس بلدية لندن يدعو إلى إرجاء بريكست والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
والمادة 50 هي تشريع أوروبي فعلته بريطانيا في 2017 لبدء عد عكسي يستمر سنتين لتنفيذ بريكست، والذي ينتهي في 29 مارس الجاري عند الساعة 11 مساء، وتقف بريطانيا على عتبة المغادرة من دون اتفاق بعد أن رفض النواب بشكل ساحق اتفاقاً أبرمته ماي مع الاتحاد الأوروبي نهاية العام الماضي.
وتسعى ماي لإدخال تعديلات على الاتفاق وتأمل الحصول على موافقة البرلمان عليها بحلول 12 مارس الجاري.
وخان، الذي يؤيد بشدة إجراء استفتاء ثان على الانسحاب قال أمس إن "تجميد العملية بالتراجع عن المادة 50 من جانب واحد، أفضل طريقة ممكنة للمضي قدماً"، وتابع "لنوقف الساعة، فالاتفاق الذي تفاوضت عليه رئيسة الوزراء، حتى إن كانت قادرة على تحسينه، اتفاق سيء، البرلمان أمام طريق مسدود".
وأضاف "في هذه الظروف، أعتقد أنه يتعين السماح الشعب البريطاني بالتعبير عن رأيه، لماذا يخشى المؤيدون لبريكست إلى هذه الدرجة السماح للشعب البريطاني بالتعبير عن رأيه؟".
ووافق البرلمان البريطاني أول أمس الأربعاء على منح رئيسة الوزراء المزيد من الوقت للعمل على خطتها للخروج من الاتحاد الأوروبي بعد أن وعدت بأنها يمكن أن تؤجل الخروج عند الضرورة، إلا أن زعماء الاتحاد الأوروبي حذروا من أن أي تأجيل سيكون بشروط.