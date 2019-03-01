كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس بلدية لندن يدعو إلى إرجاء بريكست والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حض رئيس بلدية لندن صادق خان رئيسة الحكومة تيريزا ماي على إرجاء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، محذراً من أنه لم يعد أمامها وقت للعمل على اتفاق انسحاب.

وقال خان المنتمي إلى حزب العمال المعارض أمس الخميس "من الواضح أنه ليس بإمكاننا التوصل إلى اتفاق مجد يحظى بموافقة البرلمان بحلول 29 مارس الجاري"، وأضاف "آمل أن تنظر رئيسة الوزراء بمنطق وإما أن تمدد فترة المهلة المذكورة في المادة 50 أو التراجع عن المادة 50".

والمادة 50 هي تشريع أوروبي فعلته بريطانيا في 2017 لبدء عد عكسي يستمر سنتين لتنفيذ بريكست، والذي ينتهي في 29 مارس الجاري عند الساعة 11 مساء، وتقف بريطانيا على عتبة المغادرة من دون اتفاق بعد أن رفض النواب بشكل ساحق اتفاقاً أبرمته ماي مع الاتحاد الأوروبي نهاية العام الماضي.

وتسعى ماي لإدخال تعديلات على الاتفاق وتأمل الحصول على موافقة البرلمان عليها بحلول 12 مارس الجاري. Advertisements

وخان، الذي يؤيد بشدة إجراء استفتاء ثان على الانسحاب قال أمس إن "تجميد العملية بالتراجع عن المادة 50 من جانب واحد، أفضل طريقة ممكنة للمضي قدماً"، وتابع "لنوقف الساعة، فالاتفاق الذي تفاوضت عليه رئيسة الوزراء، حتى إن كانت قادرة على تحسينه، اتفاق سيء، البرلمان أمام طريق مسدود".

وأضاف "في هذه الظروف، أعتقد أنه يتعين السماح الشعب البريطاني بالتعبير عن رأيه، لماذا يخشى المؤيدون لبريكست إلى هذه الدرجة السماح للشعب البريطاني بالتعبير عن رأيه؟".